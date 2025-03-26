شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة آمنة.. هيئة الطرق تحذّر من أهم مسببات الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

إجازة آمنة

الدمام - شريف احمد - حذّرت الهيئة العامة للطرق قائدي المركبات من مخاطر ارتكاب أحد أكثر المسببات شيوعًا للحوادث المرورية، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوان "إجازة آمنة"، بالشراكة مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.وتستهدف الحملة، حث مستخدمي الطرق على الالتزام بإرشادات السلامة قبل السفر بين مدن المملكة خلال إجازة عيد الفطر، لضمان سلامة الجميع على الطرق، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لرفع مستوى السلامة على الطرق وخفض نسبة الوفيات على الطرق.وشددت "هيئة الطرق" على أهمية تجنب بعض السلوكيات، التي تزيد من مخاطر الحوادث، مثل عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات والاقتراب كثيرًا من المركبة الأمامية، داعية إلى الالتزام بأحقية المرور وعدم تجاهل الإشارات المرورية أو إعطاء الأولوية.وبينت الهيئة أن الانحراف المفاجئ بتغيير المسار دون إشارات أو تنبيه، واستخدام الهاتف أو القيام بأنشطة تشد الانتباه أثناء القيادة، من أبرز عوامل الخطر، بالإضافة إلى القيادة بعكس اتجاه السير.وتأتي حملة "إجازة آمنة" لتعكس التزام الهيئة العامة للطرق واللجنة الوزارية للسلامة المرورية بتعزيز الوعي بسلامة مستخدمي الطرق وتوفير بيئة سفر آمنة لجميع المواطنين والمقيمين خلال فترة الإجازات، إذ تعد هذه المبادرة جزءًا من إستراتيجية قطاع الطرق المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية.