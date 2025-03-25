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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة محظوظة به.. أقوال لرؤساء ومسؤولين عالميين عن ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يلي بعض الرؤساء والمسؤولين في العالم عن ولي العهد.
وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأكد أن لديه علاقة طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما لديه علاقة شخصية قوية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ولي عهد الأردن
أشاد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في حوار له بإحدى القنوات العربية، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبرؤيته التي وصفها بأنها طموحة وجريئة، مؤكدًا أنها ستفيد المنطقة بل العالم بأكمله.
وقال: أعد الأمير محمد بن سلمان أخًا وصديقًا مقربًا، ونحن على تواصل منذ تعارفنا، ونرى بعضنا كل عدة أشهر من دون رسميات.
الشيخ أحمد الصيفي
رفع رئيس مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الشيخ أحمد الصيفي، أسمى آيات الشكر والتقدير والثناء والدعاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده القائد الملهم الأمير محمد بن سلمان على ما قدماه ويقدمانه للإسلام والمسلمين، ورعايتهما واحتضانهما لقضايا المسلمين في العالم، وفي دول أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي.