شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بوجود قنبلة في مقر هيئة الإذاعة النمساوية.. واحتجاز سائق حافلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة فيينا اليوم الثلاثاء احتجاز رجل، عقب أن استخدم شاحنة لغلق طريق أمام مقر هيئة الاذاعة العامة النمساوية "أو آر إف"، وزعم أنه وضع قنبلة داخل المركبة.

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس" إنه يجري الآن تفتيش الشاحنة.

وقد طوقت خدمات الطوارئ حول الموقع، وقامت بإخلاء المباني في المنطقة.

وقال مذيع بالشبكة على الهواء، بعدما تم إلغاء برنامجه بسبب التهديد الأمني، إن الرجل هدد بتنفيذ هجوم بقنبلة أمام مقر هيئة الإذاعة.