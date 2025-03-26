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الامارات | الإصابة التي تعرض لها سلطان عادل... صاحب هدف الفوز لمنتخبنا أمام كوريا الشمالية

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الإصابة التي تعرض لها سلطان عادل... صاحب هدف الفوز لمنتخبنا أمام كوريا الشمالية 1/2
  • الامارات | الإصابة التي تعرض لها سلطان عادل... صاحب هدف الفوز لمنتخبنا أمام كوريا الشمالية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب منتخبنا الوطني  سلطان عادل ، مساء أمس، لإصابة على مستوى الرأس أثناء المباراة التي جمعت "الأبيض" بمنتخب كوريا الشمالية،  ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026.

وكان سلطان عادل قد سجل هدفاً في الوقت البديل قاد به الفريق إلى الفوز على كوريا الشمالية 2-1 في الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2026.


واقتنص "الأبيض" فوزاً ثمينا في الدقيقة 90+8، بعدما سجل سلطان  هدف الفوز رغم إصابته.

وافتتح فابيو ليما التسجيل للمنتخب في الدقيقة 5، ليتعادل المنتخب الكوري الشمالي بعدها في الدقيقة 44 عن طريق سونج كيم.

وبالفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز السادس.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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