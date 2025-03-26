شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: مناقشة الموازنات تتم بمنتهي الدقة وتتطلب مراجعات والتزام بالمعايير المالية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وناقشت موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية /2023/2024 وذلك بحضور اللواء المنتصر نائب وزير الطيران المدنى.

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة لحضورنا للآراء حول الحساب الشامل في موازنة ديوان الوزارة العامة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رحب به للإجراءات المتخذة بشكل محدد ومحددة عامة، مشيدًا بدقتها ومهنيتها.

وأوضح الوزير الشئون النيابية، أن مناقشة الموازنات تتم بمنتهى الدقة، وتتطلب من المراجعات والالتزام بالمعايير المالية والتحقيق الرشيدة.