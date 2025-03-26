شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير تتواصل بقوة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وتعمل بكل قوة من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار الشهابي في تصريح خاص إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتؤكد دعمها الكامل لحقهم في العودة إلى وطنهم.

وأضاف الشهابي، أن مصر قدمت العديد من المبادرات الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المساعدات الإغاثية والطبية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في تعزيز الحوار بين الأطراف الفلسطينية لمصالحة جهودهم وتعزيز الوحدة الوطنية.

كما شدد على أن مصر ستظل دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية في مواجهة أي محاولات للتهجير أو التفريط في الأرض.

وأعرب ناجي الشهابي عن أمله في أن يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وأن يتم الوصول إلى حل عادل وشامل يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وفقًا للقرارات الدولية.