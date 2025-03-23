شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد مع توقف التداول عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا محدوداً اليوم الأحد، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 5 جنيهات مقارنة بأسعار فتح التداولات أمس.

وتأتي هذه الانخفاضات في أسعار الذهب في ظل حالة من التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، حيث يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، منها سعر الدولار والتضخم والطلب والعرض.

وفيما يتعلق بأسعار شراء الجنيه الذهب والأونصة، فقد سجلت الأونصة 152,123 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 34,240 جنيهًا بدون مصنعية.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد مزيدًا من التقلبات في الفترة المقبلة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

ينصح خبراء الاقتصاد المستثمرين في الذهب بمتابعة الأسعار عن كثب واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على تحليل دقيق للمعطيات المتاحة.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.



