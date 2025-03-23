شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام إثر مذبحة قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة النيجر السبت الحداد العام لمدة 3 أيام، إثر مقتل 44 مدنيًا جنوب غربي البلاد على يد مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وأعلن وزير الدولة للدفاع الوطني في النيجر الفريق ساليفو مودي -في بيان، حسبما أوردت "وكالة أنباء النيجر"- الحداد الوطني لمدة 72 ساعة "على إثر المذبحة التي راح ضحيتها عدد من سكان فومبيتا بمدينة تيرا خلال هجوم إرهابي".