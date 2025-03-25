نايف البحر يسأل جمهوره عن مدى متابعتهم لدوره بشارع الأعشى والجمهور يتفاعل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:53 مساءً - شارك الفنان نايف البحر متابعيه صورة له من كواليس حلقة الأمس من مسلسل "شارع الأعشى" وبالتحديد عندما احتواه "أبو إبراهيم" وقامت "عزيزة" بالإشراف عليه لإعطائه الدواء كي يتماثل للشفاء دون علم والدها، وبالفعل يقوم ويبدأ بالأكل وتناول الدواء رغم إصابته البالغة، وسألهم عن أحداث الحلقة. وعلق على الصورة وكتب: "الحمدلله صحيت وشكرًا لكل من سأل عني، علموني وش صار !؟".

تفاعُل الجمهور مع منشور نايف البحر

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تفاعل جمهور نايف البحر معه وكتب أحدهم: "أنت ناظري السماء، وأنا بشوف" فيما علق آخر: "أحلى مَنصور"، وكتبت إحدى المتابعات: "إذا ما بتتزوج عزيزة ارجع نام لو سمحت"، وكتبت متابعة أخرى: "أفضل ممثل"، أما أحد المتابعين فكتب: "المُبدع دائماً وابداً"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "ألف مبروك حبيت أبار كلك أخوي نايف أحبك والله انام اسطورة وعقبال ما نشوفك في مسلسلات أفضل من هاذ المسلسل قول آمين يا حبيبي"، وعلقت متابعة أخرى بجزء من نص ما قاله نايف البحر لعزيزة بالمسلسل وكتبت: "عزيزة، كل مرة تناظرين السماء أدعي لي، كم لي ما شفت سماء ربي أنت ناظري وأنا بشوف "، أما متابع آخر كتب: "الحين انت منصور والا جزاع ولد ام جزاع "، فيما كتب متابع آخر: "انت ناظري للسما وادعي ناظري للسماء، وانا بشوف اليوم المسلسل مشوق جدًا"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "منصور لايق على عزيزة بشكل رهيب تكفى تزوجها"، أما متابعة أخرى فكتبت: " يارب تحب عزيز وعزيزة تحبك"، وعلق أحد المتابعين وكتب: "اجمل ممثل"، فيما كتب متابع آخر: "صحى الأسد"، وكتبت إحدى المتابعات "صح النوم".

مسلسل "شارع الأعشى"

آخر عمل عرض للفنان نايف البحر

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" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض للفنانهو مسلسل "طراد" وتدور أحداثه حول شاب قرر أن يُعيد أسطورة روبن هود، وأن يُقيم ميزان العدل بيديه يحاسب الأشرار ويحسن على الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى. و"طراد" هو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصد طراد والده طالباً المساعدة منه حتى يتمكن من علاج خاله، لكن والده يرفض مساعدته، فيقرر طراد أن يسرق المال من والده، ليتحوَّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكل عصابة. والمسلسل من بطولة:، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة.

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