شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. مها نصار تتهم ياسمين صبري بالشروع فى قتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، اتهام "نانسي" مها نصار لـ "زينب" ياسمين صبري بقتل زوجها "أسامة" نيقولا معوض وطالبت الشرطة بعمل محضر.

وشهدت الحلقة مشادات بين "زينب" ياسمين صبري مع "نانسي" مها نصار، بعد اكتشاف الأولى زواج الثانية من "أسامة" نيقولا معوض.

طلبت "زينب" من "أسامة" ان يعيد لها ابنها، ولكنه رفض وأخبرها بأن عليها أن تدفعت 2 مليون جنيه للحصول عليه، لتقوم "زينب" بدفعه وترتطم رأسه بالحائط ويسقط أرضاً نازفا في دمائه، وهربت من الفيلا سريعاً. اصطحبت "نانسى" مها نصار زوجها "أسامة" نيقولا معوض للمستشفى بعدم سقط غارقاً في دمائه بعد دفع طليقته "زينب" ياسمين صبري، له وارتطمت رأسه بالحائط.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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