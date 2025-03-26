شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 10.. نيقولا معوض يصفع مها نصار وينكر اتهامه لـ ياسمين صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بدء تعافى "أسامة" نيقولا معوض، وبعدما فاق أخبره الضابط بأن زوجته "نانسى" مها نصار اتهمت طليقته "زينب" وأرادت عمل محضر.

انفعل "أسامة" لأن هذا البلاغ سيكشف تزويره للتقرير الطبي الذى قام باستخراجه ضد شقيق "زينب" وحبسه، ليقوم "أسامة" بصفع "نانسي" على وجهها، ويخبر الضابط بأنه سقط على الأرض وارتطمت رأسه فقط، وليس هناك علاقة لطليقته بذلك، لتنفعل "نانسي" وتوضح رغبتها فى حبس "زينب".

وشهدت الحلقة اكتشاف "زينب" ياسمين صبري لثغرة ودليل يمكن استخدامه ضد "أسامة" نيقولا معوض لكى يتنازل عن المحضر ضد شقيقها لكى يخلى سبيله من الحبس.

وتذكرت "زينب" بأن "أسامة" حصل على تقرير طبي يجب أن يتواجد بالمستشفى لمدة 21 يوما، ولكنها عند ذهابها لمنزله وجدته به، وهى يعنى أن التقرير الطبي مزور، وأخبرها المحامي أنه بالفعل يمكنهم الضغط بهذا الأمر على"أسامة".

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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