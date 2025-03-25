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الورثة وشمس وقمر مسرحيات العيد بالسعودية

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الورثة وشمس وقمر مسرحيات العيد بالسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:53 مساءً - يستعد فريق العمل لكل من مسرحية "الورثة" ومسرحية "شمس وقمر" لتقديم عروض جديدة خلال عيد الفطر بمناطق مختلفة من المملكة العربية ، حيث أعلن الحساب الرسمي لفعاليات العيد على الإنستغرام عن تلك المسرحيات، ونشر بوستر مسرحية "الورثة" والتي ستقدم عروضها بالدمام ثالث أيام عيد الفطر وعلق وكتب: "استعدوا لأوقات ممتعة مع مسرحية "الورثة" من بطولة الفنان "أحمد العونان" ومجموعة من النجوم في الدمام ضمن فعاليات العيد، ابتداءً من ثالث أيام العيد مسرح كلية محمد المانع".

كما نشر الحساب بوستر مسرحية "شمس وقمر" التي ستُعرض أيضًا ثالث أيام عيد الفطر بمدينه جدة وعلق وكتب: "تنتظركم لحظات كوميدية مع مسرحية “شمس وقمر” من بطولة "منة شلبي" وبيومي فؤاد" ومجموعة من النجوم في جدة ضمن فعاليات العيد، ابتداءً من ثالث أيام العيد المسرح العربي".

مسرحية الورثة

مسرحية "الورثة" من بطولة الفنان أحمد العونان، حسين المهدي، ميس كمر، سلطان الفرج بالإضافة إلى آخرين، وكانت المسرحية قد عرضت من قبل ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي.
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مسرحية "شمس وقمر"

"شمس وقمر" هي مسرحية بطولة الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم، وكانت المسرحية أيضًا قد عرضت من قبل ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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