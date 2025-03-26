شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 10.. شفعات تصر على إقامة فرح سيد وسوسن وأبو الروس يحي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أصر المعلم مدبولي "طارق النهري" وشفعات "غادة عبد الرازق" على إقامة فرح سيد وسوسن الليلة وتحدي حامد "محمود حافظ" الذي هدد بإفساد الفرح، خلال الحلقة العاشرة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية.

وأقيم الفرح وسط تحفز من المعلم حامد "طارق النهري" ومراقبة عن بعد من حامد، وأحي عجوة "حسن أبو الروس" ليلة الفرح وسط حضور شفعات "غادة عبد الرازق" وإمام "يوسف عمر".

وكانت الحلقة التاسعة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، شهدت قيام عجوة "حسن أبو الروس"، إدلائه بأقواله فى تحقيقات النيابة، وكشف عن أن شفاعات "غادة عبد الرازق" لم تكن تحب إمام البلتاجى "يوسف عمر" ولكنها كانت تعشقه.

ويرى عجوة، أن ترك شفاعات لإمام، إمام حسد، أو خلافات زوجية، كاشفا عن أن شفاعات صرفت مليون جنيه لعلاج إمام. فيما تلجلج عجوة عند سؤاله عن منار "جورى بكر"، ونفى معرفته بها.

ووجه مدبولى "طارق النهري"، حديث شديد اللهجة لسيد "عمرو وهبه"، وأنه لولا توسط شفاعات "غادة عبد الرازق"، لما أعاده للعمل بالمحل، لما عمل بالمحل أبدا.



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