شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي يعيد مشهد محمود المليجى وأحمد زكى الشهير فى مسلسل قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برع الفنان أحمد غزي في تقديم مشهد قوي بالحلقة الـ 11 لمسلسل قهوة المحطة، الذي يعرض حاليًا يوميًا على قناة ON وCBC في موسم دارما رمضان.

وأعاد أحمد غزي والذي يلعب شخصية مؤمن الصاوي في مسلسل قهوة المحطة بشكل احترافي المشهد الشهير "وعايزني أكسبها" للراحلين أحمد زكي ومحمود المليجي في فيلم "إسكندرية ليه".

ومن جانبه، حصد أداء غزي على ردود فعل واسعة بين الجمهور والنقاد نالها في مسلسل قهوة المحطة على وسائل التواصل الاجتماعي فمنذ بدء عرض الحلقات ظهر التفاعل على تمكنه في الدوروقصة العمل والتألق الواضح في إتقان اللهجة الصعيدية التي بالعادة ما تمثل صعوبة للكثير من الممثلين.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان واحمد ماجد وغيرهم الكثير.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمه قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.



أحمد غزي



أحمد غزي يعيد مشهد محمود المليجي وأحمد زكي