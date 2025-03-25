شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 82 شخصًا في قضايا فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 1453 جولة رقابية نفذتها خلال شهر مارس 2025.

وأفادت الهيئة أنه تم التحقيق مع 313 متهما، نتج عنها إيقاف 82 منهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في عدة جهات حكومية (منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة).

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الجهات الحكومية هي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.