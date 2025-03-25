خاص لسيدتي: مروة محمد واجهت صعوبات بالزافر وصوِّر بطريقة سينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:53 مساءً - كشفت الفنانة مروة محمد بحديث خاص لسيدتي عن كواليس تصويرها لمسلسل "الزافر" الذي يُعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2025، وعند سؤالنا لها عن دورها بالمسلسل أجابت مروة محمد قائلة: "يُعد عمل "الزافر" من الأعمال التي استمتعت بها وبأجواء التصوير وجسدت في العمل شخصية "عزة" وهي زوجة "يحيى" البطل اللي عاشت معه كل الظروف القاسية إلى أن وصلت لمرحلة انها تترك كل شي وتذهب".

صعوبات واجهت مروة محمد أثناء التصوير

وعند سؤالنا لـ مروة محمد ماهي الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وكيف تقيم تجربتها أجابت مروة قائلة: "حقيقة تجربتي في هذا العمل كانت صعبة جدًا حيث واجهتني كثير من الصعوبات في طبيعة التصوير والأماكن الجبلية والمرتفعة والطقس الذي كنا نواجهه أثناء تصوير المسلسل ما بين البارد جدًا والحار جدًا وكذلك السفر حيث أنا بالرياض وأذهب للتصوير بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية كل ذلك كان صعبًا ولكن الحمدالله استطعت أن أتجاوزه وأن يخرج العمل بهذه الصورة التي شاهدها الناس".

وعند سؤالنا لها ما الذي جذبها بالنص، أجابت مروة قائلة: "لا أخفي عليكم أنني أحببت النص وجذبني له أنه مكتوب بطريقة جميلة وخط رائع، وكاتب العمل أحمد مسعري شجعني على الدور كثيرًا، وأستطيع أن أقول ولله الحمد أنني توفقت".

وعند سؤالنا لها عن ردود الفعل التي تلقتها من قبل المشاهد، أجابت مروة قائلة: "كانت ردود الفعل لطيفة كوننا نمثل عملًا تراثيًا يعكس بيئة الجنوب وطبيعتها، وبرغم أنه لم يكن هنالك تسويق كبير للعمل، ورغم أن المسلسل يحمل أحداثًا وأماكن جميلة ونجومًا كبارًا شاركوا فيه، ولكن وجدت أصداء جميلة للعمل، ولله الحمد.

وعند سؤالنا لمروة عن الفرق بين مسلسل "الزافر" والأعمال الأخرى التي قدمتها أجابت قائلة: "المختلف في هذا العمل أنه تراثي مختلف تمامًا عما قدمته من قبل من أعمال، خاصة أنه تصور بطريقة سينمائية في غاية الجذب، الصورة كان جاذبة جدًا والمخرج سيف شيخ نجيب أبدع في إخراج العمل رغم الظروف القاسية لمكان التصوير.

وعند سؤالنا عن مشاريعها القادمة أجابت مروة قائلة: "أحضر لعمل ضخم من 90 حلقة وسأكشف لكم عن تفاصيله قريبًا.

مسلسل "الزافر"

" مسلسل يعرض على قناة sbc، وهو مسلسل تراثي تجري أحداث المسلسل في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، وتحدث فيها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية.

المسلسل من بطولة الفنان جبران الجبران، مروة محمد، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدورالعتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب.

مروة محمد وغادة الملا من كواليس مسلسل الزافر -الصورة من الفنانة

آخر عمل عُرض للفنانة مروة محمد

أما آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وهو مسلسل "حطام"، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

مروة محمد من كواليس مسلسل الزافر -الصورة من الفنانة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».