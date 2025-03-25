جمانة الشراح تعلن الانتهاء من تصوير مسلسل الصحبة الحلوة لهدى حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:53 مساءً - أعلنت الإعلامية جمانة الشراح عن انتهاء تصوير مسلسل "الصحبة الحلوة" الذي يقع بـ 10 حلقات وهو من بطولة الفنانة هدى حسين، وشاركت صورة لفريق العمل، كما نشرت صورة أخرى لها مع مخرج العمل محمد دحام الشمري وعلقت وكتبت: "ولله الحمد تم الانتهاء من تصوير مسلسل "الصحبة الحلوة"، بقيادة الأستاذ والمعلم والمدرسة المخرج محمد دحام الشمري".

وتفاعل معها الفنانون والفنانات المشاركون بالعمل لمشاركتها لهم ضمن فريق العمل حيث كتبت الفنانة شبنم خان: "قلبي جوجو يعطيج الف عافيه يا عمري وشكراً على كل شي ووايد استمتعت معاج باللوكيشن"، فيما كتب الفنان منصور البلوشي: "شكراً جمانة على كل شئ يا اطيب قلب"، وكتبت الفنانة سعاد أحمد فؤاد الشطي "جمانة ووضعت قلوب"، فيما كتب الفنان بدر السعيد: "راح نوله علي الاكشن مالتج ياجمانة"، فيما كتبت هبه المطيري: "الحب"، وكتب الفنان على المهيني: "جمانة الجندي المجهول دائم"،

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مسلسل "الصحبة الحلوة "

" هو مسلسل من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد فؤاد الشطي، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري.

وكانت الفنانة هدى حسين قد أعلنت مؤخرًا عن اعتزامها تصوير عمل مع المخرج محمد دحام الشمري والذي يأتي بعنوان "الصحبة الحلوة" وهو مسلسسل "لايت كوميدي" يتكون من 10 حلقات وخارج المنافسة الرمضانية.

ونشرت هدى حسين حينها بوستر احتوى على صورتها وصورة المخرج، كتب عليها: "ملكة الشاشة الخليجية هدى حسين الصحبة الحلوة"، وعلقت هدى حينها على المنشور وكتبت: "مع المخرج المبدع محمد دحام الشمري والصحبة الحلوة"، كما نشر المخرج محمد دحام الشمري حينها صورة مع هدى حسين وكتب: "القادم أجمل مع الفنانة المميزة هدى حسين، ترقبوا مسلسل الصحبة الحلوة".

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