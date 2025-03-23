شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر الذهب اليوم الأحد 23مارس 2025 بالكويت.. عيار 21 بـ26.125 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد فى الكويت تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأمس حيث سجل عيار 22 سعر 26.125 درهم، وسجل عيار 24 سعر 29.875.

ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للاستثمار أو للزينة، ويتميز بقيمته المستقرة على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا مفضلاً لدى الكثيرين.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 29.875 دينار

- عيار 22 سجل 27.375 دينار

- عيار 21 سجل 26.125 دينار

- عيار 18 سجل 22.400 دينار

- عيار 14 سجل 17.425 دينار

- عيار 12 سجل 14.925 دينار

- الاونصة 928.900 دينار

- الجنيه الذهب 209.050 دينار

- الأونصة بالدولار3023.18 دولار



من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.