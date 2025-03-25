شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25-3-2025 بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا للبنك الأهلي؛ ومقابل الجنيه المصري؛ ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري.

كما ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

55.65 جنيه للشراء.

55.00 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.16 جنيه للشراء.

65.70 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.25 جنيه للشراء.

‏‎164.40 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

‏‎13.50 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.75 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.83 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.



