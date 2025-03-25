تيم حسن يُغضب الجمهور بمشهد مع كاريس بشار

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السوري تيم حسن، غضباً واسعاً بين مشاهدي مسلسل "تحت سابع أرض"، الذي يعرض حالياً ضمن موسم دراما رمضان.

ضمن أحداث المسلسل، يتحول تيم بشخصية " الضابط موسى" من رجل أمن مسالم وشريف إلى مزور عملات وقاتل، إلا أن المشاهدين أعربوا عن غضبهم من تغير علاقته بـ"بلقيس" (كاريس بشار) بعد فترة من زواجهما.

ففي أحد مشاهد الحلقة 23، حاول "ريما" (سارة بركة) لفت أنظار "موسى"، من خلال إرسال طلب صداقة عبر حسابه الخاص، ما أثار انتباه موسى الذي ظهر مهتما بذلك وتفاعل مع ريما وشاهد صورها باعجاب وأرسل لها القلوب، وهو على السرير بجانب زوجته ما أثار غضب واستياء المشاهدين رافضين هذه الفكرة، وخاصة بعد أن كشف موسى عن رغبته بإنجاب الأطفال، وزيارة بلقيس لطبيب نسائي ومعرفتها بانخفاض نسبة فرصتها بالإنجاب بسبب عمرها.

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