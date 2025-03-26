محمد رمضان يبكي متأثراً.. وهذا ما حصل معه!

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الفنان المصري محمد رمضان، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرض الحلقة 23 من برنامجه "مدفع رمضان" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.
وشهدت هذه الحلقة مشهداً إنسانياً مؤثراً خطف فيه محمد رمضان الأنظار، إذ ظهر خلال الحلقة وهو يبكي بسبب موقف إنساني مع سيدة.
وأثناء تجوله بالشارع، التقى رمضان بسيدة تبيع المحارم، والتي أظهرت سعادتها عند رؤيتها له، وعندما سألها عن أبنائها، أجابت بأن لديها أبناء، فاستفسر عما إذا كانوا يُرضونها، لتجيبه قائلة: "اللي بيراضي ربنا بيراضيه، ما كشف عن معاناتها وألمها".
وتأثر محمد رمضان بكلماتها وحزنها، وبدأ بالبكاء معها، واحتضنها بمشهد إنساني نادر في البرنامج، كما قدم لها 100 ألف جنيه.
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