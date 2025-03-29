ميرنا وليد - بيروت - شاركت كاثرين رايان تحديثًا صحيًا يوم الجمعة بعد خضوعها لعملية جراحية ثانية عقب تشخيص إصابتها بسرطان الجلد.

أعلنت الممثلة الكوميدية، البالغة من العمر 41 عامًا، عن تشخيص إصابتها بشامة سرطانية على ذراعها الأسبوع الماضي، بعد إصابتها بـ "ورم ميلانيني" آخر عندما كانت أصغر سنًا.

بعد إزالتها سرًا الأسبوع الماضي، اكتشف الأطباء أنها سرطانية، واضطرت للخضوع لعملية جراحية أخرى لإزالة المزيد من المنطقة المحيطة بها.

في تحديث لقصتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، نشرت كاثرين صورة لموقع الجراحة، وهو مغطى بضمادة، وكتبت: "الأمر يسير على ما يرام، ومن المفترض أن يلتئم بشكل مسطح".

وفي منشور آخر، عرضت لمتابعيها شكلها السابق، وأضافت: "هذه صورة للورم الميلانيني (الذي لا يبدو سرطانًا ميلانينيًا على الإطلاق) في العيادة قبل إزالته".

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية لـ كاثرين رايان بعد إصابتها بهذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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