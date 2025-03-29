أول تعليق لـ تيم حسن بعد تقديمه دور بصوت عصام الشوالي

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل السوري تيم حسن على الإشادات التي تلاقها بعد أن قدم دور بصوت الملعق التونسي عصام الشوالي، ضمن الأحداث الخاصة بمسلسل "تحت سابع أرض"، الذي يلعب بطولته إلى جانب نخبة من الممثلين وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشر حسن مجموعة من الفيديوهات التي تداولها جمهوره وعلق عليها قائلاً :"‎تحية لأهلي التوانسة الحبايب، تحية للمعلق التونسي الكبير عصام الشوالي وكل محبيه".

متابعو حسن إنهالوا بالتعليقات، مشيدين بأدائه المتميز وتمكنه من إتقان اللهجة التونسية، وجاء فيها :"اتقنت لهجتنا التونسية تيم برافو"،"أثلجت صدورنا (التوانسة) بإتقانك لهجتنا و بشاشتك الجميلة ، نتمنى أن نراك في عمل درامي التونسي و ننطر زيارتك على تونس"، وغيرها.