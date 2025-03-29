يارا السكري بجمال ساحر وإطلالة بغاية الاناقة والرقي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الأنظار، في أحدث إطلالاتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة خيالية، حيث كانت ترتدي توب واسع باللون الابيض طويلة جداً بتصميمي رائع، ع سروال رسمي ابيض، و اضافت غليهم حذاء مفتوح ذات كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد ذهبية، وإعتمدت لشعرها تسريحة راقية، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت يارا السكري صورة، ظهرت فيها من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، وهو مسلسل "فهد البطل"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وعلقت يارا السكري على المنشور بالقول: "آسيا وفهد، رمضان 2025".
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