شاكيرا تلفت الأنظار بجمالها الطبيعي بدون مكياج وهذا روتينها الجمالي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية شاكيرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتخماعي، مقطع فيديو وثقت فيه استعداداتها التجميلية خلف الكواليس، بعيدا عن المكياج.



وظهرت شاكيرا في الفيديو بملامح طبيعية وبدون مكياج، وبشعر مربوط على شكل ذيل حصان، وبملابس مريحة، وهي تطبق روتينها الجمالي.

واستخدمت شاكيرا أدوات تدليك الوجه لنحته وتقليل الانتفاخ، ثم طبقت المساحيق والمستحضرات التجميلية التي اختارتها بعناية.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بجمال وملامح شاكيرا الطبيعية بدون المكياج، كما أشادوا ببساطتها باعتمادها على نفسها دون الحاجة لخبراء تجميل.