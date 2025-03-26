كواليس "عايشة الدور" لـ دنيا سمير غانم تتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل "عايشة الدور"، الذي يعرض حالياً ضمن موسم دراما رمضان.



وظهرت دنيا في بعض الصور من كواليس تصوير المشهد الاستعراضي الغنائي، الذي قدمته مع الفنان إيهاب توفيق، إذ قدما سوياً أغنية جديدة ضمن أجواء من التسعينيات.

الأغنية جاءت بعنوان "هلي يا فرحة هلي"، وتقول كلماتها: "هلي يا فرحة هلي.. لالي يا نجمة لالي.. جالي حبيبي قالي.. قاللي لما جاني".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بالمسلسل وأداء دنيا، وعن محبتهم الكبيرة لها ولـ إيهاب توفيق.

مسلسل "عايشة الدور" من بطولة الممثلين دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل. والعمل من تأليف مجموعة من الكُتّاب، بينهم كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عقيلي،وإخراج أحمد الجندي.