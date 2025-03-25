شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم 25 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في عيار 24، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3 آلاف دولار.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 4885.71 جنيهًا

- عيار 21: 4275 جنيهًا

- عيار 18: 3664.29 جنيه

-عيار 14: 2850 جنيهًا



وسجل سعر شراء الجنيه الذهب 34,200 جنيهًا وبلغ سعر شراء الأونصة 151,946 جنيهًا.

يخصم محل التجزئة عمولة عند شراء الذهب، تبدأ من 1%، كما أن الأسعار المعروضة هي أسعار الشراء بدون مصنعية.

هذا ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في 2 أبريل، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي. مع ذلك أوضح ترامب يوم الجمعة إلى بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

فهمت الأسواق من تصريحات الرئيس ترامب أنه قد ترك مجالًا للتحرك حتى تكون الرسوم الجمركية المتبادلة أقل حدة مما كان متوقعًا، وهو الأمر الذي خفف من قلق السوق إلى حد ما ليعمل على اضعاف الزخم الصاعد للذهب إلى حد ما.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي ثابت عند نطاق 4.25% - 4.50% الأسبوع الماضي، ويتوقع أعضاء البنك الفيدرالي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.