شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 150 إلى 250 ألف جنيه على السيارة الكهربائية “إم جى 4" والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة منصور اتوموتيف الوكيل الرسمي لعلامة “إم جي” في مصر، بعمل تخفيضات على أسعار سياراتها من طراز “إم جي 4″، حيث شمل التخفيض الفئة الأولى بمقدار 150 ألف جنيه، بينما شمل الفئة الثانية بمقدار 250 ألف جنيه.

وتعد هذه التخفيضات المقدمة من “إم جي” ستشعل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في مصر .

وعن اسعار السيارة " إم جي 4 " في السوق المصر يك بعد التخفيضات الجديدة فهي كالاتي :

الفئة الأولى Standard بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثانية Luxury بسعر 1,400,000 جنيه.



أبرز مواصفات ومزايا سيارة إم جي 4 :



تمثل سيارة “إم جي 4” خطوة كبيرة من العلامة التجارية في تقديم سيارات كهربائية بأسعار مختلفة وجودة عالية، وفي سياق هذا الموضوع نقدم أبرز التفاصيل حول مواصفات السيارة.

تقدم “إم جي 4” باختيارين لمنظومة القوة، كلاهما يعتمد على محرك كهربائي واحد.

في الفئة الأولى، يولد المحرك 168 حصاناً، مما يوفر أداءً مميزاً يناسب الاستخدام اليومي.

أما في الفئة الثانية، فإن القوة الحصانية تصل إلى 200 حصان، ما يوفر أداءً رياضياً أقوى وأسرع.

وتتوفر السيارة باختيارين من البطاريات

البطارية الأولى بسعة 51 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 350 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

البطارية الثانية بسعة 64 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 450 كيلومتر.

تعد عملية الشحن من أهم ما يميز هذه السيارة

البطارية الأولى تحتاج إلى 40 دقيقة لشحن 80% باستخدام الشاحن السريع DC، أو 7 ساعات ونصف لشحنها 100% باستخدام الشاحن البطيء.

البطارية الثانية تحتاج إلى 35 دقيقة لشحن 80% باستخدام الشاحن السريع DC، أو 6 ساعات ونصف لشحنها 100% باستخدام الشاحن البطيء.