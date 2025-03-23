شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة الخارجية الأوروبية تزور القاهرة لمناقشة الأزمة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غدا الأحد كايا كالاس الممثلة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي زيارة إلى مصر. وستلتقى ‎خلال زيارتها بوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي.

‎تواصل الممثلة السامية زيارتها باجتماع مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، ‎وستكون هذه الزيارة فرصة لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والأزمة في غزة، إضافة إلى التحديات الأمنية الإقليمية الأخرى.