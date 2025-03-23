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مسئولة الخارجية الأوروبية تزور القاهرة لمناقشة الأزمة في غزة

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مسئولة الخارجية الأوروبية تزور القاهرة لمناقشة الأزمة في غزة

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القاهرة - سامية سيد - ‎كتبت: هناء أبو العز

السبت، 22 مارس 2025 11:00 م

تبدأ غدا الأحد كايا كالاس الممثلة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي زيارة إلى مصر. وستلتقى ‎خلال زيارتها بوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي.

‎تواصل الممثلة السامية زيارتها باجتماع مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، ‎وستكون هذه الزيارة فرصة لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والأزمة في غزة، إضافة إلى التحديات الأمنية الإقليمية الأخرى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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