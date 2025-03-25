شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 25 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 25-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
وقت صلاة الفجر 4:22
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م.
وقت صلاة الفجر 4:17
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:57 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م.
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:16
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