شكرا لقرائتكم خبر عن «إنماء الروابي»: إتمام شراء أراض في الرياض بـ27.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إنماء الروابي إتمام صفقة شراء أراضي بشمال مدينة الرياض، اليوم، من البائع شركة صندوق ثروات الرياض الصناعي، فيما تبلغ مساحة الأرض (17,411.36)م2.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ27.7 ملون ريال، فيما تمول عن طريق الموارد الذاتية للشركة.
وأضافت أن سباب الصفقة: التوسع في أنشطة الشركة.
ونوهت إنماء الروابي باستكمال إجراءات الإفراغ الرسمي ونقل الصكوك باسم شركة إنماء الروابي، مما يعزز من موثوقية الأصول المسجلة في دفاتر الشركة ويدعم مركزها القانوني والمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بصدد تحديث القيمة السوقية للأراضي، علماً بأن قيمتها الدفترية تبلغ 27.7 مليون ريال، وسيكون الأثر ظاهر إيجاباً خلال عام 2025، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على القوة المالية للشركة، ويعزز من قيمة أصولها الصافية وحقوق المساهمين، ويدعم خطط التوسع المستقبلية.
وفي هذ السياق، تم تقليص الالتزامات المالية على الشركة بمبلغ (5,043,730.76) ريال نتيجة سداد الدفعة النهائية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ27.7 ملون ريال، فيما تمول عن طريق الموارد الذاتية للشركة.
وأضافت أن سباب الصفقة: التوسع في أنشطة الشركة.
ونوهت إنماء الروابي باستكمال إجراءات الإفراغ الرسمي ونقل الصكوك باسم شركة إنماء الروابي، مما يعزز من موثوقية الأصول المسجلة في دفاتر الشركة ويدعم مركزها القانوني والمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بصدد تحديث القيمة السوقية للأراضي، علماً بأن قيمتها الدفترية تبلغ 27.7 مليون ريال، وسيكون الأثر ظاهر إيجاباً خلال عام 2025، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على القوة المالية للشركة، ويعزز من قيمة أصولها الصافية وحقوق المساهمين، ويدعم خطط التوسع المستقبلية.
وفي هذ السياق، تم تقليص الالتزامات المالية على الشركة بمبلغ (5,043,730.76) ريال نتيجة سداد الدفعة النهائية.