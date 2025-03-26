شكرا لمتابعة خبر عن 107 ألف طائف في الساعة: صحن المطاف يسجل طاقة استيعابية قياسية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف في المسجد الحرام تصل إلى 107,000 طائف في الساعة، مما يعكس سلاسة وانسيابية الحركة داخل المسجد، ويؤكد الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الهيئة المستمر لتحسين تجربة الزوار والمعتمرين، من خلال تطبيق أعلى معايير الراحة والسلامة، خاصة خلال المواسم التي تشهد كثافة عالية من الحجاج والمعتمرين.

وتسعى الجهات المعنية إلى تطوير الخطط التشغيلية بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الزوار، مع التركيز على تسهيل الحركة داخل صحن المطاف.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، الذي اكتمل في عام 2016، أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأرقام.

وشملت التوسعة إضافة أربعة أدوار وخمسة مستويات للطواف، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 12,350 مترًا مربعًا، مما رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 107,000 طائف في الساعة.

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