شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: يوم العيد خلوا الكوت بالمرتبة في السيارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن برد هذه الأيام يُسمى “بياع الخبل عباته”، لافتًا إلى أن البرد يأتي على شكل “قُبُلات وداعية”.

وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “نحن نعيش الآن آخر نسمات موسم الشتاء، ويوم العيد قلت لكم: جهزوا الملابس الصيفية، لكن خلوا الكوت بالمرتبة في السيارة .”

وأضاف: “الذين يخرجون إلى الاستراحات ليلًا، عليهم أخذ الملابس الشتوية في حقيبة، بحيث إذا تغير الجو يكونون مستعدين، لكن في النهار الجو صيفي.”

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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