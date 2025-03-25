شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية»: بدء فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة (لزيادته عن الحاجة).

وكانت الشركة قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي على موقع تداول السعودية، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مال الشركة، فيما أعلنت اليوم صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على تخفيض رأسمالها.

ووافقت الهيئة على تخفيض رأس مال الشركة من 7.548 مليار ريال إلى 6.793 مليار ريال، عن طريق إلغاء 75.480 مليون سهم، تمثل قيمتها الاسمية 754.8 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 10%.

ويحق لأي دائن للشركة الاعتراض على التخفيض خلال فترة الاعتراض من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي، وبإرفاق كامل التفاصيل المتعلقة بدينه.

وستبدأ فترة اعتراض الدائنين من يوم الثلاثاء بتاريخ 25/9/1446هـ الموافق 25/3/2025م لمدة 45 يومًا تنتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 10/11/1446هـ الموافق 8/5/2025م.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراض لا يوقف عملية التخفيض. في حال اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا.

وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالًّا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال.

وقالت الشركة إن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي من المقرر انعقادها بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين المشار إليها أعلاه. ستعلن الشركة عن دعوة الجمعية في وقت لاحق.