تكنولوجيا: Tecno تلمّح إلى سلسلة Camon 40 بدعم برمجي لمدة 5 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Tecno خليفة Camon 30 Premier إلى جانب بقية هواتف سلسلة Camon 40 خلال معرض MWC 2025.

تتكون السلسلة الجديدة من أربعة هواتف ذكية، حيث تعتمد معظم الطرازات على تصميم مستوحى من Samsung Galaxy S21، خاصة هواتف Camon 40 و40 Pro و40 Pro 5G المزود بمعالج Dimensity 7300 Pro.

في المقابل، يتميز هاتف Camon 40 Premier بتصميم أقرب إلى Xiaomi 15 Ultra، مع دعم لمعالجات MediaTek 8350 الأحدث.

يأتي كل من Camon 40 و40 Pro بشاشات AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحصل 40 Pro 5G و40 Premier على ترقية إلى 144 هرتز، مما يعزز تجربة العرض والسلاسة في الاستخدام.

ورغم الفروقات بين طرازات السلسلة، التي تشمل على سبيل المثال كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل في الطراز الرائد 40 Premier، إلا أن جميع الأجهزة تشترك الآن في ميزة رئيسية واحدة: دعم البرمجيات لمدة 5 سنوات.

يشمل هذا الالتزام تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان، مع ضمان ترقيات رئيسية لنظام اندرويد. وبذلك، سيتم إطلاق سلسلة Camon 40 مع اندرويد 15، مع وعود بتوفير أحدث الابتكارات لمستخدميها باستمرار.

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