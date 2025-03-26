تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi 16 قادمة بشاشات LIPO الجديدة والمكلفة وتصميم مُعاد ابتكاره

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تعيد شاومي في عام 2025 ميزة لم تظهر منذ Mi 9 عام 2019، على الأقل في هواتفها الرائدة Pro وUltra الأكثر تكلفة.

فبعد الاعتماد على الشاشات ذات الحواف المنحنية، مثل اللوحات رباعية الانحناء في Xiaomi 15 Pro وXiaomi 15 Ultra، يبدو أن الشركة الصينية قررت العودة إلى الشاشات المسطحة بالكامل، وفقًا لما كشفه المسرب الموثوق Kartikey Singh عبر منصة X.

ورغم أن هذه المعلومات تستند إلى نموذج اختباري حالي، فمن غير المتوقع أن يتغير التصميم قبل الإطلاق الرسمي في الصين، والذي يُرجح أن يكون بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. كما يشير التسريب إلى أن Xiaomi 16 Pro، وربما Xiaomi 16 Ultra، سيحصلان على شاشة أكبر، حيث ستزداد من 6.73 بوصة إلى أكثر من 6.8 بوصة.

في المقابل، يبدو أن الشائعات السابقة حول نمو حجم Xiaomi 16 القياسي غير صحيحة، إذ يُقال إنه سيظل بأبعاد مضغوطة مماثلة لـ Xiaomi 15.

ومع ذلك، تخطط شاومي لاستخدام تقنية LIPO (الضغط المنخفض) لتقليل سمك الحواف، بحيث تصل إلى 1.1 ملم فقط أو 1.2 ملم مع الإطار، مما يجعلها متناظرة على الجوانب الأربعة.

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