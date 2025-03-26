تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية جديدة لـ ناصر القصبي

ميرنا وليد - بيروت - نشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة للممثل السعودي ناصر القصبي الذي إشتهر بأدواره الكوميدية، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

آل الشيخ فاجأ المتابعين بالشخصية التي يلعبها القصبي، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس عسكرية للقوات الخاصة".

وعلق آل الشيخ قائلاً :"ابوراكان قوات خاصة".

متابعو آل الشيخ إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"والله ناصر القصبي فنان عظيم لكن غيابه عن المشهد خسارة كبير لنا تكفي انشب له كل سنة لازم عملين على الاقل"،"أبو ركان فنان قدير أرجو أن يجد نصا رائعا ومخرجا متمكنا"،"وغيرها.

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