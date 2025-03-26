هنا الزاهد تتألق بلوك شيك ابيض وتبرز جمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة فكانت ترتديت سترة شيكباللون الابيض ذات أكمام طيولة، مع سروال رشمس واسع ابيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن حقيقة تورط دانيا النبهاني ابنة خالتها وزوجة الممثل كريم فهمي، بطلاق الممثلين هنا الزاهد وأحمد فهمي.

وأكدت سالي خلال حلولها ضيفة على برنامج "العرافة" للإعلامية بسمة وهبة، وجود خلافات بينها وبين دانيا، إلا أنها أشارت إلى أنها لن تنحاز ضدها ولن تشارك في الهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل لم تؤكد سالي أو تنفي صحة هذه الاتهامات، وتعليقًا على كلامها، قالت بسمة وهبة: "هذه إجابة"، مما ترك المجال مفتوحًا للتكهنات.

وقالت سالي: "أنا مالي، ولم أحضر الواقعة، ولن أتحدث عن عائلتي ودمي". وأضافت: "الناس بتقول إن دانيا هي الشخص الذي تسبب في الطلاق، وأنا لن أقول ذلك، لن أتحدث عن أهلي، كما أنني لم أشهد أمرا هكذا، والسوشيال ميديا جاية على دانا جامد أوي".

