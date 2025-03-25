شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات «صندوق الأهلي ريت 1» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأهلي المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت (1) عن الفترة من 1 يوليو 2024م إلى 31 ديسمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 أبريل 2025م (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 27 من شهر رمضان 1446هـ، الموافق 27 مارس 2025م).
وقالت الشركة: إن إجمالي الأرباح الموزعة 34.375 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 137.5 مليون وحدة.
وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.250 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.49%.
وتقدر نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 أبريل 2025م (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 27 من شهر رمضان 1446هـ، الموافق 27 مارس 2025م).
وقالت الشركة: إن إجمالي الأرباح الموزعة 34.375 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 137.5 مليون وحدة.
وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.250 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.49%.
وتقدر نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.