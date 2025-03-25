الاقتصاد

تراجع أرباح «أنعام القابضة» 99.2% إلى 103 آلاف ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «أنعام القابضة» 99.2% إلى 103 آلاف ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أنعام القابضة» 99.2% إلى 103 آلاف ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح مجموعة أنعام الدولية القابضة (انعام القابضة) في عام 2024 بنسبة 99.2% إلى 103 آلاف ريال، مقارنة بارباح قدرها 12.13 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%.
وشملت الأسباب: انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا