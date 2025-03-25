شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أنعام القابضة» 99.2% إلى 103 آلاف ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح مجموعة أنعام الدولية القابضة (انعام القابضة) في عام 2024 بنسبة 99.2% إلى 103 آلاف ريال، مقارنة بارباح قدرها 12.13 مليون ريال في 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%.
وشملت الأسباب: انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إيرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 28%.
وشملت الأسباب: انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.