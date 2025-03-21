الامارات | البرازيلي أليسون يعود إلى ليفربول بعد إصابته في الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر الذي اضطر لمغادرة الملعب بعد إصابته في الرأس خلال الفوز 2-1 على كولومبيا في تصفيات كأس العالم في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ترك منتخب بلاده وسيعود إلى ناديه.

وسقط أليسون ومدافع كولومبيا دافينسون سانشيز أرضا بعد اصطدام رأسيهما خلال الشوط الثاني، وهرع الطاقم الطبي إلى أرض الملعب لعلاجهما قبل استبدالهما.

وذكرت تقارير إعلامية أن أليسون (32 عاما) خرج من الملعب كإجراء احترازي بعد شعوره بالدوار عقب الإصابة.

وقال ليفربول في بيان «أليسون سيعود إلى مرسيسايد وسيخضع للتقييم من قبل الطاقم الطبي في ليفربول».

وتحتل البرازيل المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المقرر أن تتأهل أول ستة منتخبات في التصفيات مباشرة إلى النهائيات التي تقام في أمريكا الشمالية العام المقبل.

ويستضيف ليفربول، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، منافسه المحلي إيفرتون في الثاني من أبريل المقبل.