شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا الأولمبى يهزم منتخب مصر للشباب 3-2 وديا فى دورة قطر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 من المنتخب الكرواتي الأولمبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديا اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة قطر الدولية الودية المقامة في الفترة من 19 وحتى 26 مارس الجاري.

وبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطري يوم 19 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم كرواتيا اليوم السبت ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتي يوم 25 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي 26.

وتضم قائمة المنتخب 35 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمي، ويوسف عبدالحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو أسامة وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد أحمد.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، يتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.