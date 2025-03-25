محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات أزمتها مع “روتانا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، آخر تطورات أزمتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، مؤكداً أن علاقتها انتهت بشكل قطعي بالشركة، وأن الأخيرة ملزمة بدفع مليونَي جنيه عما حدث.

وقال ياسر في تصريح إعلامي: “حصلنا اليوم على الصور النهائية في الدعوى الرقم 533 سنة 17 لمحكمة القاهرة الاقتصادية لجلسة 5/2/2025 التي أثبتت صحة حديثي، بأن عقد الفنانة شيرين عبد الوهاب انتهى تماماً مع شركة “روتانا””.

وأضاف: “أي أغانٍ تم حذفها، كانت بشكل غير قانوني وستلتزم “روتانا” بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه، وهذه أحكام نهائية، كما دفعت شيرين عبد الوهاب الشرط الجزائي طواعية، ولذلك نخاطب المسؤولين في شركة “روتانا” بتنفيذ الأحكام واحترام القانون”.

وتابع: “شيرين عبد الوهاب دلوقتي تقدر تنزّل كل الأغاني بتاعتها على كل منصات السوشيال ميديا، لأن المحكمة حكمت لصالح شيرين عبد الوهاب ولو “روتانا” رفعت قضايا تانية شيرين هترجع على روتانا بتعويض مرة أخرى… “روتانا” ضيعت على شيرين عقود وشركات عالمية كثيرة لأنهم قالوا إنها ماضية حصري والحكم اللي صدر من النيابة حكم نهائي، ولازم نقول إن شيرين عبد الوهاب تحمّلت ما لا يتحمله بشر ومرت بأزمات عديدة”.

واختتم محامي شيرين عبد الوهاب بالقول إن التقرير الفني لمباحث تكنولوجيا المعلومات لم يتوصل لرصد البصمة الصوتية للفنانة، في ما يخص تسريب أغنية “كل الحاجات”، حيث أشار الى أنه لم يصله استدعاء رسمي حتى الآن بشأن الواقعة.