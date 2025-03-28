شكرا لمتابعة خبر عن مطلب النفيسة.. رحيل ركيزة القانون والإدارة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة يوم 27 مارس 2025 عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود، لعب خلالها دورًا محوريًا في تطوير المنظومة القانونية والإدارية بالمملكة.

وُلد الدكتور النفيسة عام 1937 في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، ونشأ في بيئة أكاديمية أهلته لمسيرة مهنية بارزة، حصل على بكالوريوس القانون من جامعة القاهرة عام 1962، ثم واصل دراسته في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، حيث نال الماجستير عام 1971 والدكتوراه عام 1975، ليصبح أحد أبرز القانونيين في المملكة.

وبدأ حياته المهنية مستشارًا قانونيًا في مجلس الوزراء عام 1962، ثم شغل منصب نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة، بالتزامن مع مزاولته لمهنة المحاماة، وعقب عودته من الولايات المتحدة عام 1975، تم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء في مجلس الوزراء، التي أصبحت فيما بعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وتولى الدكتور النفيسة عددًا من المناصب الرفيعة التي جعلت منه شخصية محورية في صياغة الأنظمة والتشريعات السعودية، من بينها:

رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء (1975-1995)، حيث أسهم في تحديث البنية التشريعية للدولة.

وزير دولة وعضو مجلس الوزراء (1995-2025)، وهو المنصب الذي استمر فيه لعقود.

أمين عام وعضو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن (1999-2015)، حيث شارك في رسم السياسات النفطية والاقتصادية للمملكة.

عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الخدمة العسكرية، إلى جانب عضويته في عدد من اللجان الوزارية الهامة.

عُرف الدكتور النفيسة برؤيته القانونية والإدارية المتقدمة، حيث كان له دور فاعل في صياغة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونظام الضمان الصحي التعاوني، إلى جانب إسهاماته في تطوير اللوائح والأنظمة الحكومية.

وكان الديوان الملكي أعلن مساء الخميس أن الصلاة على الدكتور النفيسة ستُقام بعد صلاة عصر يوم الجمعة 28 مارس 2025 في جامع الملك خالد بمدينة الرياض.

اقرأ أيضا: