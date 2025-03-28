شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: مكة ستسجل أعلى حرارة مع بداية العيد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجات الحرارة في المملكة خلال الأيام المتبقية من رمضان وبداية عيد الفطر.

وقال العقيل خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية»، أن درجات الحرارة في مكة المكرمة من المتوقع أن تصل إلى منتصف الثلاثينيات مئوية.

وفي المقابل، ستكون قمة جبال السودة الوجهة الأكثر برودة، إذ قد تنخفض درجات الحرارة هناك إلى نحو 7 درجات مئوية.

كما أشار العقيل إلى أن مناطق شمال المملكة، مثل طريف، ستسجل درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 14 و15 درجة مئوية، ما يعكس التباين الكبير في درجات الحرارة بين مختلف المناطق.