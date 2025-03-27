هوية الراقصة البديلة في “إش إش” تثير الجدل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كُشفت هوية الراقصة البديلة في مشاهد الممثلة المصرية مي عمر بالمسلسل الرمضاني “إش إش”، وهي الراقصة الروسية أوليغا.

وشاركت أولغا صوراً لها برفقة مخرج المسلسل محمد سامي من كواليس المسلسل، بالإضافة إلى لقطات من مشاهدها في المسلسل، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام.

ونشرت الراقصة الروسية أخيراً مقطع فيديو من اليوم الثاني لتصوير مشاهدها في “إش إش”، مشاركة كواليس المسلسل.

وكانت شاركت صورة مع سامي عبر خاصية القصص المصورة (Story) في إنستغرام، أرفقتها بتعليق: “شكراً لك، المخرج محمد سامي لاستضافتي في المسلسل الرائع “إش إش”.

وتحدثت الممثلة إنتصار في مقابلات عدة حول جدل الرقص في “إش إش”، وهي والدة الراقصة “إش إش” (مي عمر)، معلّقة في تصريح صحافي سابق حول وجود راقصة بديلة في مشاهد رقص عمر، قائلة: “نعم، يوجد راقصة بديلة، وقد صرحوا بذلك، فهو ليس سراً”.

وأضافت: “الرقص له مختصون، لذلك توجد راقصة بديلة يتم أخذ حركات الرقص المهمة منها”.

وقالت إنتصار في مقابلة حديثة مع الإعلامية إنجي علي: “لا يوجد سيدة في مصر لا تجيد الرقص، فالرقص موجود من أيام المصريين القدماء”.

لم يقتصر التفاعل مع مسلسل “إش إش” على مشاهد الرقص فحسب، بل حازت ثنائية “إش إش” و”رجب الجريتلي” (ماجد المصري) على إعجاب الجمهور، وتصدرت مشاهدهما معاً مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاز مشهد منع “الجريتلي” لـ “إش إش” من العودة إلى الرقص بعد طلاقهما على تفاعل واسع وفرحة عارمة من الجمهور، إذ أعربوا عن إعجابهم بالمشهد وبطريقة إنزال “رجب” لـ “إش إش” من على المسرح، لإخبارها برغبته في إرجاعها إليه.