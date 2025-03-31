شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة.. ياسمين صبرى توافق على العودة لـ نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مفاجأة "أسامة" نيقولا معوض "زينب" ياسمين صبرى بالذهاب لها أمام مبنى القناة التي تقدم فيها برنامجها، وطلب منها الحديث وستكون آخر مرة.

سألته "زينب" عن ابنها، وطلبت منه أن يحضره وبعد حصولها عليه ستتحدث معه، كما طلبت منه إرسال فويس نوت على الواتس بهذا الكلام حتى يكون دليلا ضده، ووافق وأرسل لها.

وذهبت "زينب" معه، وتحدثا سويا وأخبرها أنه يحبها وأن ما حدث كان بسبب "نانسى" مها نصار، واشترطت عليه العودة بأنها لن تغير أي شيء في حياتها، وسيظل أهلها وصديقاتها موجودين بحياتها، ووافق على كلامها، فيما كشفت الحلقة عن اتفاق محامى "زينب" مع "هارون" نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة محاولات "أسامة" نيقولا معوض في الوصول إلى "زينب" ياسمين صبري، ولكنه لم يستطع، وحاول أن يطلب المساعدة من شقيقها ومن زوج صديقتها "محمود" أحمد جمال سعيد، ولكنهما أخبروه بعدم استطاعتهما.

وسمع "أسامة" حديث زوجته "نانسى" مها نصار ووالدتها بعدما استطاع أن يتصنت على كل شيء من خلال هاتفها، حيث أخبرتها والدتها بأنها وجدت سيدة حاملا ستلد في نفس التوقيت المقرر أن تلد فيه، لينفعل ويلقى هاتفه بعدما علم حقيقة ادعاء "نانسى" بالحمل.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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