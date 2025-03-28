شكرا لمتابعة خبر عن المسند: قد نتفاجأ بموجة برد عابرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، بعدم الاستعجال في تخزين ملابس الشتاء، ظنًا أن موجات البرد قد انتهت.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: “بعض الناس يستعجل في تخزين ملابس الشتاء، ظنًا منه أن موجات البرد قد انتهت”.

وتابع: “الأفضل أن ينتظر حتى منتصف أبريل على الأقل، فقد نتفاجأ بموجة برد عابرة”.

واختتم أستاذ المناخ تغريدته: “وقالوا: “يا ربنا يا رحيم، اكفنا برد الحميم”.

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