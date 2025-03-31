شكرا لمتابعة خبر عن سلوى الهزاع: أول مهمة فلكية عالمية تستخدم عينات بحثية من أعين سعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت عضو الفريق البحثي لمهمة فلك، سلوى الهزاع، إن “مهمة فلك” هي أول مهمة فلكية عالمية تنطلق إلى المدار القطبي بمشاركة 4 رواد فضاء وتستخدم عينات بحثية من “أعين سعودية”.

وأضافت أن مثل هذه المهام كانت في المدار الاستوائي إلا أن مهمة “فلك” ستكون بالمدار القطبي وبمشاركة رواد فضاء، وذلك بحسب ما ذكرته في قناة “الإخبارية”.

وأكدت أنه تم أخذ عينات من أعين سعودية، مشيرة إلى أن التحضيرات لهذه المهمة استغرقت 18 شهرا بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجميعة فلك.