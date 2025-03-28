شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد عمل قطار الرياض خلال إجازة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف النقل العام لمدينة الرياض عن مواعيد تشغيل قطار الرياض وحافلات الرياض خلال إجازة عيد الفطر، لضمان استمرارية خدمات النقل العام وتسهيل تنقل السكان والزوار خلال فترة العطلة.

وأوضح النقل العام خلال بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس”، أن مواعيد عمل قطار الرياض ستكون كالتالي :

29 مارس: 10 صباحاً حتى 2 صباحاً.

30 مارس – 2 أبريل: 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

3 أبريل – 4 أبريل: 6 صباحاً حتى منتصف الليل.

أما الحافلات ستكون 29 مارس – 4 أبريل: 6:30 صباحاً حتى 3 صباحاً .

وحافلات تحت الطلب:

29 مارس – 2 أبريل: 9 صباحاً حتى منتصف الليل.

3 أبريل – 4 أبريل: 5 صباحاً حتى منتصف الليل.